Russisch parlement keurt in eerste lezing wet goed die ‘LGBT-propaganda’ verbiedt 

De Doema, het Russische parlement, heeft donderdag in eerste lezing een wetsontwerp goedgekeurd dat zogenaamde ‘LGBT-propaganda’ verbiedt, of het promoten van niet-traditionele seksuele relaties in de media, op internet, in advertenties, boeken en films.

Het wetsontwerp werd unaniem goedgekeurd. Het gaat om amendementen en een verstrenging van bestaande wetgeving. Er staan nu nog twee lezingen gepland voordat het hogerhuis van het parlement, de Federatieraad, zich over het ontwerp buigt en het ter ondertekening aan president Vladimir Poetin wordt voorgelegd, wat meestal een formaliteit is.

De stap toont aan dat de conservatieve lijn steeds meer wordt doorgedrukt in Rusland. De wet uit 2013 die ‘LGBT-propaganda’ onder minderjarigen bestraft, wordt dus uitgebreid met een verbod op ‘ontkenning van familiewaarden’ en het ‘bevorderen van niet-traditionele seksuele geaardheden’ onder volwassenen. De verboden zijn van toepassing op ‘de media, internet, literatuur, film en reclame’, klinkt het. De tekst verbiedt ook ‘informatie die het verlangen kan opwekken om van geslacht te veranderen’ voor kinderen.

‘We moeten onze burgers en Rusland beschermen tegen degradatie en uitroeiing, tegen de duisternis die door de VS en Europese staten wordt verspreid’, zei Doema-voorzitter Vjatsjeslav Volodin in de verklaring. Overtreders zullen bestraft worden met zware boetes, buitenlanders die de wet overtreden, kunnen worden uitgezet.

Rusland heeft de laatste jaren gestaag zijn conservatieve wending versterkt ten opzichte van wat Poetin ‘de decadentie van de westerse samenleving’ noemt. De verschuiving is nog sterker geworden sinds het begin van het Russische offensief in Oekraïne, dat door het Kremlin ook wordt voorgesteld als een strijd tegen de westerse wereld.