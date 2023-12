Russisch oppositieleider Aleksej Navalny overgebracht naar onbekende locatie

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny bevindt zich niet langer in de strafkolonie in de regio Vladimir, ten oosten van Moskou, waar hij al maanden opgesloten zat. Waar hij wel is, is onbekend. Dat laat zijn entourage, die bezorgd is vanwege de wankele gezondheid van Navalny, maandag weten.

Volgens Kira Jarmysj, woordvoerster van Navalny, kreeg de advocaat van de Kremlincriticus aan de strafkolonie te horen dat Navalny niet langer daar opgesloten zit. “Waar ze hem naartoe gebracht hebben, weigeren ze te zeggen”, zegt Jarmysj op X.

Sinds vorige week dinsdag is niets meer vernomen van Navalny. Het team van Navalny verwachtte al langer dat de man naar een gevangenis met een nog strenger regime overgebracht zou worden, nadat hij in augustus tot nog eens 19 jaar cel veroordeeld werd. Die verplaatsing valt samen met de start van de campagne voor de presidentsverkiezingen: huidig president Vladimir Poetin ambieert in maart een nieuw mandaat van zes jaar.

‘Ze zijn zo bang van Navalny, die opgesloten zit, met beperkte rechten op correspondentie, zijn familie niet kan zien en ga zo maar door’, zei medewerkster Ljoebov Sobol. ‘De angst is zo groot dat ze beslist hebben om Navalny zo ver mogelijk weg te steken in de periode dat Poetin zijn aankondiging doet. Stel je voor dat Navalny een of ander statement brengt.’

Het overbrengen van gevangenen via het spoor kan in Rusland soms weken duren, en al die tijd blijven familie en vrienden in het ongewisse over de locatie en de gezondheidstoestand van gevangenen.