In de Letse hoofdstad bestudeert het NAVO-centrum voor Strategische Communicatie de maatschappelijke en geopolitieke effecten van nepnieuws op de sociale media. Knack ging op bezoek.

Sociale media moeten dringend strenger beteugeld worden. Dat zegt Janis Sarts (47), directeur van het NAVO-centrum voor Strategische Communicatie (StratCom) in Riga. Volgens Sarts is het hoog tijd dat socialemediaplatformen hun verantwoordelijkheid opnemen. 'Facebook, WhatsApp en Google ontkennen dat er grote hoeveelheden nepnieuws op hun fora circuleren. Dat kan zo niet verder. Als we de socialemediaplatformen niet reguleren, komen vrije en eerlijke verkiezingen in het gedrang', vertelt Sarts aan Knack.

...