Polen is "volledig voorbereid" op de stopzetting van alle energieleveringen uit Rusland. Dat heeft minister van Milieu Anna Moskwa dinsdagavond gezegd, kort nadat duidelijk werd dat Polen vanaf woensdag geen aardgas meer geleverd zal krijgen via de Yamal-pijplijn.

"Dit is een keerpunt dat vandaag versneld werd door Rusland", zei Piotr Naimski, de ambtenaar aan het hoofd staat van de Poolse strategische energie-infrastructuur. Naimski zei verder ook dat het Russisch aardgas ook niet verder stroomt naar Duitsland via de Yamal-pijplijn.

De gasbevoorrading voor alle Poolse klanten blijft intussen ongewijzigd, zegt Naimski. Dit jaar nog komen er 50 tankers met lng, vloeibaar aardgas, aan, kondigde Moswa nog aan.

Gazprom bracht Pools energiebedrijf op de hoogte: gasleveringen vanaf woensdag gestaakt

De grootste gasleverancier van Polen, PGNiG, heeft dinsdag aangekondigd dat het Russische gasbedrijf Gazprom hen op de hoogte bracht dat alle aardgasleveringen uit Rusland woensdag vanaf 08.00 uur gestaakt worden. PGNiG laat weten dat het een zaak zal aanspannen over contractbreuk.

De discussie tussen Rusland en de Europese Unie over hoe het Russisch gas betaald moet worden, bevindt zich in een impasse. Het Kremlin wil dat er in roebels betaald wordt, maar volgens de Europese Unie vormt dat een inbreuk op de sancties en zal dat Moskou versterken. Brussel wil dat te allen prijze vermijden nu Moskou oorlog voert in Oekraïne. Vooral Polen was heel uitgesproken in het verzet tegen betalingen in roebels, en PGNiG herhaalt dinsdag dat verzet.

Het bedrijf zegt ook geen schulden te hebben bij Gazprom. PGNiG kreeg dinsdag te horen dat er vanaf woensdag geen gas meer door de Yamal-pijplijn zal stromen. Amper enkele minuten voor die bevestiging uit Warschau had Gazprom gewaarschuwd dat Polen op dinsdag moet betalen voor zijn gasleveringen, in roebels.

Woordvoerder Sergej Kuprijanov zei dat "Polen verplicht is voor gas te betalen in overeenstemming met de nieuwe betalingsprocedure". De Poolse premier Mateusz Morawiecki zei dinsdagavond, na een ontmoeting met zijn Duitse collega Olaf Scholz in Berlijn, dat zijn land safe zit wat betreft energievoorraden.

Volgens Morawiecki had Warschau een "dreigement" gekregen van Gazprom over gasbevoorrading. Dinsdagavond nog houdt het Poolse ministerie van Klimaat een briefing.

In navolging van het nieuws koerste de toonaangevende Nederlandse TTF-future voor gas, met levering in mei, op een half uur van 92 euro tot 107 euro. Bij de sluiting was de prijs gezakt tot nog 99 euro.

Gazprom staakt levering van gas aan Bulgarije

De Russische energiegigant Gazprom schort morgen/woensdag de levering van gas aan Bulgarije op. Dat heeft de Bulgaarse regering dinsdagavond bekendgemaakt.

Sofia wou niet ingaan op de nieuwe eisen van de gasleverancier. Dinsdag kreeg Bulgargas EAD dan de melding dat Gazprom zijn leveringen vanaf morgen/woensdag stopzet, aldus het Bulgaarse ministerie van Economie in een communiqué. Bulgarije is erg afhankelijk van Russisch gas.

