De Russische veiligheidsdienst FSB zegt de plannen van een terreurcel te hebben verijdeld om een aanslag te plegen in de onstabiele, autonome republiek Dagestan in de Kaukasus. Het zou gaan om een cel van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Vier mensen zijn opgepakt, aldus de FSB zaterdag.

'De leden van de groep waren van plan een springtuig te doen ontploffen nabij een van de administratieve gebouwen van de ordediensten, gevolgd door een gewapende aanval tegen werknemers van het ministerie van Binnenlandse Zaken' in Machatsjkala, de hoofdstad van Dagestan, aldus de FSB in een persbericht. 'Vuur- en steekwapens, een grote hoeveelheid munitie en een springtuig zijn aangetroffen', aldus nog de veiligheidsdienst. Ook zijn mobiele telefoons in beslag genomen die 'correspondentie met coördinators in het buitenland' bevatten. 'Vier leden van de cel van de internationale terreurgroep Islamitische Staat zijn opgepakt.'

De arrestaties volgen na een aanval tegen de ordediensten op 17 december in de naburige Russische republiek Tsjetsjenië. Daarbij werden twee aanvallers gedood. De Russische Kaukasus maakte in de jaren 1990 en 2000 twee dodelijke conflicten mee tussen de federale troepen een separatistische Tsjetsjeense rebellie. Die werd steeds islamistischer en verspreidde zich naar andere republieken in de regio. De rebellie zwoer in juni 2015 ook trouw aan IS. Hoewel de invloed van de jihadistische groep beperkt blijft, vinden in Tsjetsjenië, Dagestan en ook het naburige Ingoesjetië af en toe aanslagen op de autoriteiten plaats.

