Het Kremlin heeft vrijdag het Westen gewaarschuwd voor een militaire inmenging in Oekraïne, tegen een achtergrond van toegenomen spanningen en een herontplooing van Russische troepen die de Amerikanen en Oekraïners ongerust maken.

'Een militair engagement van de NAVO ten voordele van Kiev zal leiden tot bijkomende maatregelen van Rusland om zijn veiligheid te verzekeren', zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Moskou waarschuwde ook Kiev niet aan 'provocaties' te doen.

Oekraïense en Amerikaanse verantwoordelijken raakten de laatste dagen ongerust omtrent bewegingen van duizenden Russische troepen aan de grens met Oekraïne, met in het achterhoofd het in 2014 uitgebroken conflict tussen Oekraïense regeringstroepen en pro-Russische separatisten. Washington heeft Kiev steun beloofd in het geval van agressie en heeft Moskou gewaarschuwd voor 'elke daad van agressie'.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov reageerde vrijdag. Hij zei dat zijn land 'alle nodige maatregelen' zal treffen in het geval van een westerse militaire inmenging in Oekraïne. Hij voegde eraan toe dat zijn land 'niemand bedreigt en nooit iemand heeft bedreigd.' Hij legde de schuld van de escalerende spanningen bij de 'herhaalde provocaties van de Oekraïense strijdkrachten' tegen de separatisten.

'Oekraïne moet voorzichtig zijn'

Eerder vrijdag heeft de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Andrej Roedenko eveneens verzekerd dat zijn land niet uit is op een gewapend conflict met het buurland. De Oekraïense ongerustheid is een 'verdraaïng van informatie om de aandacht af te leiden van de interne problemen' in het land. De bewindsman waarschuwde Kiev om 'blijk te geven van voorzichtigheid' en 'zich te onthouden van maatregelen die een conflict kunnen veroorzaken.'

Het Kremlin heeft donderdag gezegd dat Rusland naar goeddunken troepen verplaatst op zijn territorium, en heeft daarbij Kiev en het Westen opgeroepen 'zich niet ongerust te maken.'

