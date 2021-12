Rusland voert vanaf woensdag een verplicht medisch onderzoek in voor buitenlanders, die ook hun vingerafdrukken moeten laten afnemen. De regels hebben al felle tegenkanting uitgelokt.

Krachtens de wet zullen buitenlanders vanaf begin volgend jaar om de drie maanden een uitgebreide medische controle moeten ondergaan, waaronder een bloedonderzoek, een röntgenonderzoek en voor sommigen een CT-scan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou zei dat het 'gunstige voorwaarden' zou verlenen aan buitenlandse werknemers van media en hun gezinsleden.

De Duits-Russische Kamer van Koophandel (AHK) heeft al gewaarschuwd voor gevolgen voor de Russische economie als de nieuwe regels consequent worden toegepast. Het risico bestaat dat 'buitenlandse managers die belangrijk zijn voor Rusland, op grote schaal het land de rug toekeren', zei de AHK (Auslandshandelskammer). In een brief die in december verzonden werd, riep de Kamer van Koophandel de Russische regering op de regels af te zwakken. De regels bepalen dat buitenlanders op tuberculose, syfilis en hiv worden getest. Volgens de AHK moeten de resultaten naar Russische migratieautoriteiten gestuurd worden en zijn ook vingerafdrukken verplicht.

Wie weigert, riskeert zijn werkvergunning te verliezen. De regels gelden voor alle buitenlanders en hun gezinsleden, ook voor kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar. De Russische autoriteiten voeren aan dat de nieuwe procedure een gezondheidsmaatregel is die het land ten goede zal komen. De Russische krant Novaya Gazeta, die kritisch staat tegenover het Kremlin, heeft gevraagd of het hier in feite niet om discriminatie gaat.

Onduidelijk is of buitenlanders het land zullen moeten verlaten of met andere gevolgen te maken krijgen als ze ziek blijken te zijn. Evenmin is duidelijk of de medische onderzoeken op een veilige manier zullen gebeuren in de pandemie van het coronavirus. De bescherming van gegevens is ook niet waterdicht in Rusland: al meermaals kwamen grote hoeveelheden persoonlijke data op de straatstenen te liggen.

