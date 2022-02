Rusland heeft de beslissing van de Duitse mediaregulator om de Russische zender Russia Today (RT) op Duits grondgebied te verbieden, veroordeeld als een 'aanval op de vrijheid van meningsuiting. Er worden vergeldingsmaatregelen aangekondigd.

Het Russische staatsmedium is sinds 16 december actief in Duitsland. Eerder werd de satellietuitzending van RT ook al verboden. De uitzending van RT in Duitsland is verboden omdat de televisiezender de nodige vergunning noch heeft gevraagd, noch gekregen, zo liet de ZAK, de Duitse federale commissie die toeziet op de media, woensdag weten.

Lees ook: Duitse mediaregulator verbiedt uitzending van Russisch staatsmedium Russia Today

'Dit is niets anders dan een aanval op de vrijheid van meningsuiting en we kunnen het alleen maar betreuren,' zo zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov donderdag aan journalisten.

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, van haar kant liet op Telegram weten dat donderdag al vergeldingsmaatregelen zouden worden aangekondigd. Ze tikte de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op de vingers wegens haar gebrek aan reactie in deze zaak.

Rusland is van mening dat de maatregelen 'politiek gemotiveerd' zijn, verwijzend naar de spanningen met het Westen over Oekraïne.

RT wordt internationaal beschouwd als een propaganda-instrument van het Kremlin en heeft in verschillende landen voor controverse gezorgd

Het Russische staatsmedium is sinds 16 december actief in Duitsland. Eerder werd de satellietuitzending van RT ook al verboden. De uitzending van RT in Duitsland is verboden omdat de televisiezender de nodige vergunning noch heeft gevraagd, noch gekregen, zo liet de ZAK, de Duitse federale commissie die toeziet op de media, woensdag weten. 'Dit is niets anders dan een aanval op de vrijheid van meningsuiting en we kunnen het alleen maar betreuren,' zo zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov donderdag aan journalisten. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, van haar kant liet op Telegram weten dat donderdag al vergeldingsmaatregelen zouden worden aangekondigd. Ze tikte de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op de vingers wegens haar gebrek aan reactie in deze zaak. Rusland is van mening dat de maatregelen 'politiek gemotiveerd' zijn, verwijzend naar de spanningen met het Westen over Oekraïne. RT wordt internationaal beschouwd als een propaganda-instrument van het Kremlin en heeft in verschillende landen voor controverse gezorgd