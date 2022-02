De Amerikaanse regering heeft een schriftelijk antwoord van Rusland ontvangen op haar voorstellen voor een de-escalatie van het conflict in Oekraïne. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington gemeld. Over de inhoud wil het ministerie niets kwijt.

'Het is niet productief om in het openbaar te onderhandelen. We laten het dus aan Rusland over om over zijn antwoord te spreken indien het dat wenst', verklaarde een woordvoerster van het ministerie. 'We blijven ons volop inspannen om deze kwesties via dialoog op te lossen en we blijven in nauw overleg met onze bondgenoten en partners, met inbegrip van Oekraïne', klonk het nog.

Het Russische antwoord bereikte Washington in de aanloop naar een nieuw telefonisch onderhoud tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat gesprek is voor dinsdag gepland. De Amerikaanse regering had Moskou vorige week een schriftelijk antwoord bezorgd over de veiligheidsbekommernissen van Rusland.

Daarin was Washington niet ingegaan op de Russische eis dat de Navo niet verder oostwaarts zou uitbreiden, maar het leidde ook niet tot een stopzetting van de diplomatieke inspanningen om een conflict te vermijden. Het Westen beticht Rusland ervan dat het meer dan 100.000 soldaten heeft verzameld aan de grens met Oekraïne met het oog op een mogelijke militaire interventie. Het Kremlin verzekert dat het niet de intentie heeft om aan te vallen, maar eist een erkenning van zijn veiligheidsbelangen. De Russen dringen niet enkel aan op garanties dat Oekraïne nooit lid van de Navo zal worden, ze willen ook een terugtrekking van Navo-troepen uit lidstaten in Oost-Europa.

Dat is voor de VS en de Navo onbespreekbaar, maar ze laten de deur open voor gesprekken over ontwapening of de wederzijdse beperking van militaire oefeningen. Maandag vond in de VN-Veiligheidsraad in New York in een bijzonder gespannen sfeer een eerste publieke zitting over het conflict plaats.

VS-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield beklemtoonde de omvang van de Russische troepenmacht. 'Dit is de grootste mobilisering van troepen in decennia, en op dit moment is Rusland nog meer troepen en wapens aan het sturen', zei ze.

De Russische ambassadeur Vasily Nebenzya laakte dan weer de 'megafoondiplomatie' van Washington en zei dat de Amerikanen de 'oorlogshysterie' aan het oppoken zijn. 'De discussie over een imminente dreiging is op zichzelf provocatief. Ze roepen er bijna om. Ze willen dat het gebeurt', zei Nebenzya. De diplomaat ontkende opnieuw dat Moskou zint op een invasie.

Lees ook: Plant Poetin een militaire interventie? Alles wat u moet weten over de hoogspanning in Oekraïne

'Het is niet productief om in het openbaar te onderhandelen. We laten het dus aan Rusland over om over zijn antwoord te spreken indien het dat wenst', verklaarde een woordvoerster van het ministerie. 'We blijven ons volop inspannen om deze kwesties via dialoog op te lossen en we blijven in nauw overleg met onze bondgenoten en partners, met inbegrip van Oekraïne', klonk het nog. Het Russische antwoord bereikte Washington in de aanloop naar een nieuw telefonisch onderhoud tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat gesprek is voor dinsdag gepland. De Amerikaanse regering had Moskou vorige week een schriftelijk antwoord bezorgd over de veiligheidsbekommernissen van Rusland. Daarin was Washington niet ingegaan op de Russische eis dat de Navo niet verder oostwaarts zou uitbreiden, maar het leidde ook niet tot een stopzetting van de diplomatieke inspanningen om een conflict te vermijden. Het Westen beticht Rusland ervan dat het meer dan 100.000 soldaten heeft verzameld aan de grens met Oekraïne met het oog op een mogelijke militaire interventie. Het Kremlin verzekert dat het niet de intentie heeft om aan te vallen, maar eist een erkenning van zijn veiligheidsbelangen. De Russen dringen niet enkel aan op garanties dat Oekraïne nooit lid van de Navo zal worden, ze willen ook een terugtrekking van Navo-troepen uit lidstaten in Oost-Europa. Dat is voor de VS en de Navo onbespreekbaar, maar ze laten de deur open voor gesprekken over ontwapening of de wederzijdse beperking van militaire oefeningen. Maandag vond in de VN-Veiligheidsraad in New York in een bijzonder gespannen sfeer een eerste publieke zitting over het conflict plaats. VS-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield beklemtoonde de omvang van de Russische troepenmacht. 'Dit is de grootste mobilisering van troepen in decennia, en op dit moment is Rusland nog meer troepen en wapens aan het sturen', zei ze. De Russische ambassadeur Vasily Nebenzya laakte dan weer de 'megafoondiplomatie' van Washington en zei dat de Amerikanen de 'oorlogshysterie' aan het oppoken zijn. 'De discussie over een imminente dreiging is op zichzelf provocatief. Ze roepen er bijna om. Ze willen dat het gebeurt', zei Nebenzya. De diplomaat ontkende opnieuw dat Moskou zint op een invasie.Lees ook: Plant Poetin een militaire interventie? Alles wat u moet weten over de hoogspanning in Oekraïne