Rusland heeft vijftien oorlogsschepen voor militaire manoeuvres naar de Zwarte Zee gestuurd, terwijl er weer spanningen zijn in het oosten van Oekraïne. De Russische schepen voeren zaterdag door de Straat van Kertsj, bij de Krim, meldde de Russische marine volgens het persbureau Interfax.

De Verenigde Staten zagen volgens Turkse bronnen eerder af van het sturen van twee oorloggschepen naar de strategisch belangrijke zee, die tussen Europa en Azië ligt, nadat Rusland zijn beklag had gedaan. De vrees bestond dat de aanwezigheid van Russische en Amerikaanse oorlogsschepen in de wateren voor de kust van Oekraïne tot een directe militaire confrontatie kon leiden.

Washington steunt de regering in Kiev en de Amerikaanse president Joe Biden heeft de Oekraïense president rotsvaste steun beloofd. Vrijdag zei het Russische ministerie van Defensie dat sommige zones van de Zwarte Zee bij de Krim dicht zouden zijn voor de manoeuvres, maar de schepen konden gewoon door de zeestraat.

De Europese Unie, de NAVO en Oekraïne bekrtitiseerden de acties van Rusland. Een hoge EU-ambenaar sprak van een 'uiterst verontrustende' ontwikkeling.

