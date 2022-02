De Russische marine zou zaterdag een Amerikaanse duikboot uit Russische wateren verjaagd hebben. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie zonder verder bewijs. De Amerikanen ontkennen ten stelligste. Het bericht wordt de wereld ingestuurd net nu de zenuwen strak gespannen staan over Oekraïne.

Een Russisch marineschip, een jager, verdreef in de Stille Oceaan een nucleaire onderzeeër van de Amerikaanse Virginia-klasse toen de duikboot in de buurt van de Koerilen-eilanden was, zegt het Russische ministerie van Defensie in de Russische krant Kommersant.ru. Ook in een telex van het Russisch persagentschap Tass wordt geen enkel bewijs getoond. De Koerilen is een groep eilanden, die zowel Japan, een bondgenoot van Amerika, als Rusland opeisen. Op de conferentie van Jalta in 1945 werden ze aan de Sovjet-Unie onder Stalin als reparatiebetaling beloofd. In augustus 1945 bezette het Rode Leger de eilanden. De eilanden zijn nog altijd Russisch territorium. Ze zijn van strategisch belang omdat ze de Russen toegang tot de Stille Oceaan geven. De Russen hadden de Amerikanen bevolen naar de oppervlakte te komen. Toen die dat weigerden, werden 'speciale middelen' gebruikt om de duikboot te dwingen 'de Russische territoriale wateren op volle snelheid te verlaten', zegt het Russisch ministerie van Defensie.