Rusland heeft de VS opgeroepen het laatste grote bilateraal akkoord omtrent nucleaire ontwapening in stand te houden.

Het 'New Start'-akkoord ter beperking van het strategisch nucleair wapenarsenaal loopt op 5 februari 2021 af. Volgens de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov is het niet duidelijk of Washington bereid is ermee door te gaan. Amerikaanse voorstellen om er China in te betrekken noemde hij tegenover het persbureau Interfax 'abstract en verre van realistisch'.

Als minister van Buitenlandse Zaken heeft ook Sergej Lavrov vrijdag zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo opgeroepen te onderhandelen. Moskou waarschuwde dat de tijd dringt.

De Russische president Vladimir Poetin heeft herhaaldelijk voor het gevaar van een wapenwedloop gewaarschuwd.

Lavrov zei dat het Russische voorstel voor een verlenging van 'New Start' nog steeds geldt. Het akkoord voor wat hij 'de hoeksteen van de mondiale veiligheid' noemde is tien jaar geleden getekend.

Volgens Rjabkov kan hernieuwing van het verdrag voor de volgende vijf jaar of zo een rem zetten op de meest gevaarlijke massavernietigingswapens.

'We horen aanhoudend oproepen van de VS aan China om zich aan te sluiten bij het onderhandelingsproces', zei de hooggeplaatste diplomaat. Rusland eerbiedigt echter de houding van China dat niet met Washington wil praten.

Het 'New Start'-akkoord ter beperking van het strategisch nucleair wapenarsenaal loopt op 5 februari 2021 af. Volgens de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov is het niet duidelijk of Washington bereid is ermee door te gaan. Amerikaanse voorstellen om er China in te betrekken noemde hij tegenover het persbureau Interfax 'abstract en verre van realistisch'. Als minister van Buitenlandse Zaken heeft ook Sergej Lavrov vrijdag zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo opgeroepen te onderhandelen. Moskou waarschuwde dat de tijd dringt. De Russische president Vladimir Poetin heeft herhaaldelijk voor het gevaar van een wapenwedloop gewaarschuwd. Lavrov zei dat het Russische voorstel voor een verlenging van 'New Start' nog steeds geldt. Het akkoord voor wat hij 'de hoeksteen van de mondiale veiligheid' noemde is tien jaar geleden getekend. Volgens Rjabkov kan hernieuwing van het verdrag voor de volgende vijf jaar of zo een rem zetten op de meest gevaarlijke massavernietigingswapens. 'We horen aanhoudend oproepen van de VS aan China om zich aan te sluiten bij het onderhandelingsproces', zei de hooggeplaatste diplomaat. Rusland eerbiedigt echter de houding van China dat niet met Washington wil praten.