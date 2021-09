Rusland toont zich bereid om de samenwerking met de Verenigde Staten in de strijd tegen het terrorisme te herlanceren. Dat heeft de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, Anatoly Antonov, zaterdag gezegd op de twintigste verjaardag van de aanslagen van 11 september.

'Rusland is bereid om de discussies opnieuw op te starten. Dat is onze natuurlijke prioriteit', schreef Antonov op de Facebookpagina van de Russische ambassade. 'We moeten alle tegenstellingen en meningsverschillen opzijzetten en samenwerken om de veiligheid en welvaart van niet alleen Rusland en de Verenigde Staten, maar de volledige mensheid te verzekeren', vervolgde Antonov.

De al gespannen relaties tussen Rusland en de Verenigde Staten verslechterden verder toen president Joe Biden de druk op het Kremlin opvoerde na zijn verkiezing. In mei bestempelde Rusland de Verenigde Staten nog als een 'onvriendelijk' land.

