In Rusland is een arrestatiebevel tegen de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja van kracht.

Dat meldt het Russische nieuwsagentschap Tass. Uit de databank van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat Tichanovskaja in Rusland gezocht wordt wegens schendingen van het strafrecht. Tass meldt, op basis van bronnen bij de Russische veiligheidsdiensten, dat het arrestatiebevel door Wit-Rusland werd uitgeschreven. Door een akkoord tussen beide landen is het dan automatisch ook van toepassing op het Russische grondgebied.

Er is geen sprake van een internationaal aanhoudingsbevel dat ook in andere landen kan worden toegepast. De 38-jarige Tichanovskaja is na de Wit-Russische presidentsverkiezingen naar Litouwen gevlucht.

De presidentsverkiezingen in Wit-Rusland werden op 9 augustus gewonnen door Aleksandr Loekasjenko, die het land al meer dan 26 jaar met harde hand leidt. De oppositie, die zegt dat er sprake was van grootschalige fraude, beschouwt Tichanovskaja als winnaar. De omstreden verkiezingsuitslag heeft tot grootschalig protest tegen Loekasjenko geleid.

Dat meldt het Russische nieuwsagentschap Tass. Uit de databank van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat Tichanovskaja in Rusland gezocht wordt wegens schendingen van het strafrecht. Tass meldt, op basis van bronnen bij de Russische veiligheidsdiensten, dat het arrestatiebevel door Wit-Rusland werd uitgeschreven. Door een akkoord tussen beide landen is het dan automatisch ook van toepassing op het Russische grondgebied. Er is geen sprake van een internationaal aanhoudingsbevel dat ook in andere landen kan worden toegepast. De 38-jarige Tichanovskaja is na de Wit-Russische presidentsverkiezingen naar Litouwen gevlucht. De presidentsverkiezingen in Wit-Rusland werden op 9 augustus gewonnen door Aleksandr Loekasjenko, die het land al meer dan 26 jaar met harde hand leidt. De oppositie, die zegt dat er sprake was van grootschalige fraude, beschouwt Tichanovskaja als winnaar. De omstreden verkiezingsuitslag heeft tot grootschalig protest tegen Loekasjenko geleid.