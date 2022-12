Rusland overweegt om reddingsschip te sturen voor bemanning ISS

Rusland overweegt om eventueel een reddingsmissie te sturen voor zijn bemanningsleden aan boord van het ruimtestation ISS nadat er onlangs een accidenteel lek werd vastgesteld in een Russische Sojoez-capsule die aan het ISS hangt. Het land evalueerde donderdag de vliegwaardigheid van het getroffen ruimtevaartuig.

Het lek deed zich op 14 december voor toen de kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Peletinj zich opmaakten voor een ruimtewandeling die vervolgens werd geschrapt. Het was terug te voeren naar het koelingssysteem van de Sojoez. Er bleek een gaatje van 0,8 mm te zijn dat het lek heeft veroorzaakt. De schade wordt momenteel beoordeeld, verklaarde Sergej Krikaliov, directeur van de Russische ruimtevaartorganisatie voor bemande ruimtevluchten, donderdag op een persbriefing.

Als uit een thermische analyse – die de temperatuur in de cabine beoordeelt – blijkt dat het MS-22 ruimtevaartuig niet geschikt is voor een bemanning, kan de lancering van een andere Sojoez-capsule vanaf Bajkonoer, de Russische lanceerbasis in Kazachstan, die voor half maart is gepland, worden vervroegd en kan de capsule onbemand naar het ISS worden gestuurd, aldus Krikaliov. Vervolgens zou het beschadigde ruimtevaartuig dan onbemand naar de aarde terugkeren.