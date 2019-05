Rusland heeft de Venezolaanse president Nicolas Maduro ervan overtuigd in zijn land te blijven. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dinsdag gezegd. Of de VS kunnen beloven dat de Venezolaanse leider het land veilig zou kunnen verlaten, wilde hij niet gezegd hebben.

'Het was lang geleden dat iemand Maduro nog had gezien. Hij had een vliegtuig klaar staan op de tarmac en zou deze ochtend vertrekken, zo hebben we begrepen. De Russen hebben aangegeven dat hij moest blijven', aldus Pompeo aan CNN. Pompeo gaf voorts toe dat de VS de voorbije weken van 'hoge leiders' binnen de Venezolaanse regering had gehoord dat ze zouden deserteren indien het tot een opstand kwam. Deze figuren zijn tot hiertoe loyaal gebleven aan Maduro, zei Pompeo zonder verder uit te weiden.

Er werd Pompeo ook meermaals de vraag gesteld of de VS Maduro's veiligheid zouden verzekeren indien die naar Cuba zou vliegen, maar de Amerikaanse minister ging niet op die vraag in. Hij wilde enkel kwijt dat de Venezolaanse president zich bewust was van de 'verwachtingen' van Washington.