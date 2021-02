De Russische regering is op zoek naar Leonid Volkov, de leidende medewerker van Kremlintegenstander Aleksej Navalny. Volkov woont in het buitenland.

Na de massale betogingen van de voorbije weken tegen de Russische regering heeft het Russische gerecht een bericht voor de opsporing van een leidende medewerker van Kremlintegenstander Aleksej Navalny verspreid. Leonid Volkov, die in het buitenland leeft, wordt gezocht wegens het aanzetten van minderjarigen tot betogen, zo deelde een rechtbank in Moskou woensdag mee.

De man wordt niet alleen in Rusland maar ook in enkele andere voormalige Sovjetstaten gezocht.

Het gerecht deelde later mee dat een aanhoudingsbevel tegen Volkov was uitgeschreven. Volgens het Russische strafwetboek riskeert de 40-jarige in zijn geboorteland een gevangenisstraf tot drie jaar. Volgens media houdt hij zich sinds jaren in Europa op.

'Geen aandacht aan besteden'

Volkov was blijkbaar niet onder de indruk. 'Geen aandacht aan besteden, voortwerken', schreef hij op Telegram in een reactie op het opsporingsbericht. Het optreden van het Russische gerecht tegen Navalny en zijn medestanders is volgens de ploeg van de oppositieleider politiek gemotiveerd.

Bij de betogingen voor de vrijlating van Navalny werden duizenden aanhangers opgepakt. Vooral in Moskou nemen de berichten toe over rampzalige omstandigheden in de gevangenissen, die door de vele arrestaties overvol zitten. Af en toe zijn er ook beschuldigingen over folteringen door rechercheurs.

Voor zondag heeft Volkov de mensen in Rusland opgeroepen met een zaklamp voor hun woning post te vatten om zo hun solidariteit met Navalny te tonen. Maria Zacharova, de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bestempelde dit als een door het Westen gestuurde actie.

