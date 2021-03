Rusland onteigent duizenden lappen grond van buitenlanders op het schiereiland de Krim, ondanks protesten van Oekraïne. Dat meldt het staatsagentschap Ria Novosti zaterdag.

Een decreet van de Russische president Vladimir Poetin verbiedt buitenlanders om land te bezitten in de grootste delen van de Krim, dat in 2014 door Rusland geannexeerd werd. Het gaat om grond in populaire kustregio's zoals Jalta, Kertsj en Sudak. Volgens de overheid worden eigenaars uit 55 landen getroffen, vaak uit Oekraïne maar ook uit bijvoorbeeld Duitsland, Australië en Israël.

Een jaar om verkoop te regelen

Het decreet van Poetin dateert van maart vorig jaar. Maar de eigenaars van circa 11.500 eigendommen hadden een jaar de tijd gekregen om hun land te verkopen aan Russische burgers of bedrijven, of de Russische staat de verkoop te laten regelen. Ze zouden dan de opbrengst krijgen. Maar de eigenaars zeggen dat het door het coronavirus en de reisbeperkingen bijna onmogelijk was aan het decreet gehoor te geven.

Oekraïne kondigde eerder al aan dat het het decreet voor internationale rechtbanken zou aanvechten. Rusland annexeerde het schiereiland zeven jaar geleden na een controversieel referendum. De internationale gemeenschap beschouwt de Krim nog altijd als een deel van Oekraïne. Onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben Rusland sancties opgelegd wegens de annexatie.

