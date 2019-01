Rusland-onderzoeker Mueller spreekt berichtgeving over Trump-advocaat tegen

Nieuwssite BuzzFeed had vrijdag gemeld dat Trump persoonlijk instructies had gegeven aan Cohen om te liegen tegen het Amerikaanse Congres over plannen om een Trump Tower te bouwen in Moskou. Dat leidde tot geschokte reacties onder Democraten, die zeiden de zaak te willen onderzoeken.

'BuzzFeeds omschrijving van specifieke verklaringen aan de speciaal aanklager, en de karakterisering van documenten en getuigenissen die zijn ontvangen door dit kantoor over de getuigenisverklaring van Michael Cohen voor het Congres zijn niet accuraat', luidt de verklaring van Mueller.

BuzzFeed zegt vertrouwen te houden in zijn eerdere berichtgeving, maar wel te willen uitzoeken wat er volgens de speciaal aanklager precies niet klopt. 'We roepen de speciaal aanklager op om duidelijk te maken wat hij betwist', klinkt het.

President Trump stuurde direct een reeks triomfantelijke tweets over de verklaring van Mueller. Hij sprak van 'een trieste dag voor de journalistiek, maar een geweldige dag voor ons land.'

Cohen sprak in oktober 2017 over het Trump Tower-project voor onderzoekers van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De advocaat bekende eerder al dat hij loog om de banden tussen Trump zelf en het bouwproject te minimaliseren, maar maakte daarbij niet duidelijk of hij dat op eigen initiatief deed, of instructies had gekregen.

Cohen moet op 7 februari opnieuw voor het Congres getuigen.