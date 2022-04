Het Russische ministerie van Defensie zei dat de beelden van de dode lichamen 'een nieuwe productie van het Kievse regime voor de westerse media' zijn. Rusland heeft de VN-Veiligheidsraad daarom opgeroepen om zich uit te spreken over de gebeurtenissen in Boetsja. Het regime van Poetin spreekt van een 'provocatie' door Oekraïne, dat Rusland beschuldigt van oorlogsmisdaden.

'In het licht van de hatelijke provocatie door Oekraïense radicalen in Boetsja, heeft Rusland opgeroepen tot een vergadering van de VN-Veiligheidsraad op 4 april', tweette de Russische plaatsvervangende ambassadeur bij de VN Dmitry Poliansky.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zondag de Russische leiders beschuldigd van marteling en moord nadat massagraven met honderden lichamen waren ontdekt in Boetsja, in de buurt van Kiev. Moskou ontkende burgers te hebben gehoord. Het Russische ministerie van Defensie zei dat de beelden van de dode lichamen 'een nieuwe productie van het Kievse regime voor de westerde media' zijn.

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris hekelde alvast de vraag van Rusland om de VN-Veiligheidsraad bijeen te roepen. 'Rusland neemt zijn toevlucht tot hetzelfde scenario als met de Krim en Aleppo: gedwongen om het onverdedigbare te verdedigen, roepen ze de VN-Veiligheidsraad bij elkaar. Zo kunnen ze hun verontwaardiging veinzen en verantwoording eisen', aldus het hoofd van het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling op Twitter.

