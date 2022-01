De verklaringen van de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg over de mogelijkheid om de aanwezigheid van de westerse militaire alliantie uit te breiden naar het Oosten, 'creëren een negatieve context voor besprekingen over veiligheidsgaranties (in Europa, red.).' Dat heeft de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag gezegd op een wekelijkse persbriefing.

'Die verklaringen creëren een ongunstige context voor de dialoog over veiligheidsgaranties. Dit bevestigt alleen maar dat militair interventionisme een standaardpraktijk is geworden van de Alliantie tijdens onderhandelingen', zei Zajtsev.

Hij hekelde ook de rol van 'het Westen' bij het destabiliseren van de toestand in Oekraïne en zijn rol bij het schisma in het land. 'Zonder invloed van het Westen zou Oekraïne niet staan waar het nu staat. De separatistische partijen zouden niet bestaan.'

De woordvoerder van de Russische diplomatie herhaalde ook dat Rusland geen aanvallen zou uitvoeren tegen Oekraïne. 'Maar de secretaris-generaal van de NAVO denkt daar duidelijk anders over', zei hij, nu de leden van de alliantie beloofd hebben Kiev te helpen in het geval van Russiche agressie.

Zajtsev riep Kiev ook op de crisis aan te pakken zonder een beroep te doen op andere partijen. 'Wij roepen Oekraïne op om dit conflict onafhankelijk, als soevereine staat, op te lossen.'

Rusland ontkent een invasie te plannen maar zegt zich bedreigd te voelen door de al 20 jaar durende uitbreiding van de NAVO en de westerse politieke en militaire steun voor zijn buurland Oekraïne. Het heeft gewaarschuwd dat een afwijzing van zijn eisen zal leiden tot vergelding. Daarmee schuift Moskou ook de dreigementen terzijde over ongekende santies die het Westen zal opleggen in het geval van een invasie van Oekraïne.

Het Kremlin eist 'wettelijke garanties' over een uitbreidingsstop van de NAVO. Het Westen weigert dat echter omdat het meent dat landen het recht hebben om hun eigen bondgenoten te kiezen.

