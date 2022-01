Rusland gaat de komende weken grootschalige marine-oefeningen doen in de Atlantische Oceaan, het Noordpoolgebied, de Stille Oceaan en de Middellandse Zee. Dat heeft de regering donderdag aangekondigd.

'In totaal zullen meer dan 140 oorlogs- en ondersteuningsschepen, meer dan 60 vliegtuigen, 1.000 stuks militair materieel en ongeveer 10.000 militairen deelnemen', aldus het ministerie van Defensie, geciteerd door Russische persbureaus.

Volgens het ministerie zullen deze oefeningen zowel plaatsvinden in de wateren en zeeën die grenzen aan het Russische grondgebied als in 'operationeel belangrijke oceaangebieden wereldwijd'.

'Afzonderlijke oefeningen zullen worden gehouden in de wateren van de Middellandse Zee, de Noordzee, de Zee van Ochotsk, het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan', aldus het Russische ministerie. 'Het hoofddoel is de inzet van troepen om de Russische nationale belangen in de wereldzeeën te beschermen en militaire dreigingen tegen Rusland vanuit zeeën en oceanen tegen te gaan.'

Moskou plant verder ook gezamenlijke marine-oefeningen met Iran en China. Een datum voor die oefeningen is nog niet bekendgemaakt.

De oefeningen vinden plaats op een moment dat de spanning met het Westen te snijden is. Rusland heeft de voorbije maanden 100.000 militairen naar de Oekraïense grens gebracht en eist staalharde garanties dat de ex-Sovjetstaat nooit zal toetreden tot het militaire bondgenootschap NAVO.

