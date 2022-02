Rusland heeft woensdag het einde van de militaire oefeningen aangekondigd en de terugtrekking van een deel van zijn troepen van het geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim. De NAVO blijft sceptisch.

'De eenheden van het zuidelijke militaire district keren per spoor terug naar hun thuisbasissen nu hun tactische oefeningen op de basissen van het schiereiland de Krim voltooid zijn', kondigde het Russische ministerie van Defensie aan volgens Russische nieuwsagentschappen.

De Russische televisie toonde nachtelijke beelden van een lange trein met pantservoertuigen op de brug over de Straat van Kertsj, die Rusland tegen hoge kosten bouwde om de Krim met het Russische vasteland te verbinden. Dinsdag kondigde Moskou een 'gedeeltelijke' terugtrekking aan van zijn troepen die al wekenlang aan de grenzen van Oekraïne worden ingezet, een teken van de-escalatie na twee maanden van vrees voor een invasie van het buurland.

Europeanen en Amerikanen wachten nog steeds op bewijzen van een substantiële Russische militaire terugtrekking, maar zijn voorzichtig optimistisch. Rusland heeft de omvang of het tijdstip van de terugtrekking niet gespecificeerd. Volgens het Westen staan aan de grenzen van Oekraïne meer dan 100.000 troepen met veel zwaar materieel. En in Wit-Rusland, het pro-Russische buurland van Oekraïne, vinden tot 20 februari grote gezamenlijke oefeningen plaats van Rusland en Wit-Rusland.

Opbouw

Aan de Russisch-Oekraïense grens ziet de NAVO meer Russische troepen aankomen, en bovendien zijn er nog meer troepen onderweg. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag gezegd bij de start van de tweedaagse bijeenkomst van de ministers van Defensie. Toch herhaalde Stoltenberg dat ze voorzichtig optimistisch blijven, na de Russische aankondigingen over een terugtrekking van de troepen aan de grens met Oekraïne. Het conflict over Oekraïne zal de gesprekken op de top domineren.

'De militaire opbouw gaat verder', aldus Stoltenberg. Hij hield het daarbij nog altijd op 'meer dan 100.000 manschappen', terwijl de Amerikaanse president Joe Biden het dinsdag in een korte toespraak al had over 150.000 troepen. 'Het troepenaantal blijft omhoog gaan', zei Stoltenberg daar enkel nog over. Ondanks die troepentoename blijft Stoltenberg ook herhalen dat de NAVO aan tafel wil met Moskou om een diplomatieke uitweg voor het conflict te zoeken. 'Het feit dat er geen terugtrekking komt van de Russische troepen is in tegenspraak met hun boodschap over de bereidheid om diplomatieke inspanningen te leveren', aldus de Noor. 'We blijven afwachten of Rusland zich terugtrekt en volgen dit van nabij op.'

Bewijzen

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borell heeft woensdag terughoudend gereageerd op de aankondiging van de terugtrekking van Russische troepen van de Krim. Hij benadrukte dat dit eerst 'geverifieerd' moet worden.

'Als het waar is', zou het 'zonder twijfel' een teken van de-escalatie zijn, zei Borell aan de Franse radiozender France Inter. 'Al moet je het altijd verifiëren.' Rusland heeft woensdag het einde van de militaire oefeningen aangekondigd en de terugtrekking van een deel van zijn troepen van het geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim. De inzet van troepen had er de vrees voor een invasie van Oekraïne aangewakkerd. Dinsdag kondigde Moskou het begin aan van de terugtrekking van tienduizenden Russische soldaten die al maanden ingezet worden aan de Oekraïense grenzen. 'Er zijn misschien bemoedigende signalen (...) maar aan de andere kant zijn er ook verontrustende', zei Josep Borrell.

Hij verwees daarmee naar een oproep in Rusland om de onafhankelijkheid van twee Russischgezinde 'volksrepublieken' in het oosten van Oekraïne te erkennen. De Doema, het lagerhuis van het Russische parlement, heeft dinsdag gestemd voor een oproep aan president Vladimir Poetin om deze regio's, Donetsk en Loehansk, te erkennen. 'Rusland blaast warme en koud', aldus nog Borell. 'De ene dag zegt het ons dat alles mogelijk is, ook een terugkeer naar de onderhandelingstafel, en de volgende dag stuurt het een eskader naar de Zwarte Zee.'

Dedonder

Ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) kan een terugtrekking van Russische troepen niet bevestigen. 'Ik hoop dat het zo zal zijn, maar de inlichtingendiensten kunnen die terugtrekking niet bevestigen', zei de minister woensdag op de Franstalige zenders LN24 en Bel RTL.

'Vandaag kunnen we die terugtrekking niet bevestigen', stelde minister Dedonder. Volgens haar hebben de Amerikaanse soldaten die voorlopig niet gezien. 'We hopen dat die de-escalatie er komt. Tot nu hebben de Russen geen enkele maatregel genomen om de situatie te ontmijnen, wel integendeel. Indien die er komt, zoveel te beter.'

De minister voegde er aan toe dat België zich klaarhoudt met militaire middelen. 'Indien de NAVO optreedt, dan zal dat gebeuren binnen zijn grenzen om zijn bondgenoten te verdedigen. Er zal in elk geval geen interventie in Oekraïne gebeuren. We hebben enkele honderden Belgische militairen klaarstaan om te ontplooien en dat zowel bij de Land-, Zee- en Luchtcomponent. We hopen uiteraard dat we ze niet moeten inzetten.'

Haar woorden op de Franstalige radio waren nog niet koud, of Rusland kondigde het einde aan van de militaire oefeningen en de terugtrekking van een deel van zijn troepen van het geannexeerde schiereiland de Krim.

