Rusland kampt dit weekend tegelijk met enorme bosbranden en met overstromingen. Naar schatting 3,5 miljoen hectare natuur staat in brand.

De branden hebben intussen bijna de stad Sarov, ten oosten van Moskou, bereikt. Daar is het nationale onderzoekscentrum voor kernenergie gevestigd, waardoor de noodtoestand werd uitgeroepen om het te beschermen.

Ook Jakutië, in Siberië, wordt bijzonder hard getroffen. Daar zijn al tientallen huizen in de as gelegd. Ook andere regio's in Siberië, zoals Irkoetsk en Krasnojarsk, zijn gehuld in rook.

Aan de Chinese grens kampt het land dan weer met extreme regenval, die tot overstromingen heeft geleid. Vierentwintig gemeenten zijn er van de buitenwereld afgesneden.

