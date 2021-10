Rusland zal geen extra gas leveren om de huidige energiecrisis in Europa op te vangen zonder toestemming te krijgen voor de nieuwe Nord Stream 2-pijplijn.

De omstreden gaspijplijn werd maandag gevuld met ongeveer 177 miljoen kubieke meter gas en is klaar voor gebruik. Maar zolang de Duitse energieregulator en de Europese Unie geen vergunning geven, kan de pijplijn niet in werking treden.

In ruil voor extra gastoevoer wil Rusland een toestemming voor het gebruik van de nieuwe 1.230 kilometer lange pijpleiding. Op dit moment loopt er nog een procedure voor die vergunning. Zolang de procedure niet rond is, mag het aardgastransport nog niet van start gaan en kan de Duitse regulator boetes opleggen.

"We kunnen niet te hulp schieten om fouten te corrigeren die wij niet hebben gemaakt", zegt Konstantin Kosachyov, een belangrijk Russisch parlementslid, in een interview met Bloomberg.

Rusland staat al even onder druk om extra gas te leveren, maar vertoont weinig animo om erop in te gaan door de sancties die de Europese Unie al jarenlang uitvoert tegen het land. De beslissing van de Duitse regulator over de vergunning staat pas gepland voor januari. Daarna moet de Europese Commissie nog haar goedkeuring geven.

"Als we de leveringen via deze route kunnen verhogen, zou dat de druk op de Europese energiemarkt substantieel verlichten", zei de Russische president Vladimir Poetin vorige week op een energieconferentie. "Maar door de administratieve barrières kunnen we dat niet doen."

