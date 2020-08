Rusland heeft als eerste land een vaccin tegen het coronavirus geregistreerd. Dat heeft president Vladimir Poetin dinsdag verklaard.

"Voor zover ik weet, is vanochtend voor het eerst wereldwijd een vaccin tegen het coronavirus geregistreerd", zo deelde de president dinsdag mee voor de start van een videoconferentie met de regering.

Het vaccin dat ontwikkeld werd in het onderzoekscentrum Gamaleya, bleek bij de klinische tests effectief en veilig te zijn, zo meldt ook het Russische ministerie van Volksgezondheid. Poetin zegt dat het vaccin ook bij een van zijn dochters werd getest. Bij een eerste toediening had ze wel gedurende één dag tot 38 graden koorts opgelopen. Na de tweede dosis bedroeg haar lichaamstemperatuur nog iets meer dan 37 graden. "Ze voelt zich goed en ze heeft een hoog aantal antilichamen", zo wordt ook benadrukt. "Ik weet dat het behoorlijk effectief werkt en voor een duurzame immuniteit zorgt. En, ik herhaal het, het heeft alle nodige onderzoeken doorstaan", aldus nog de president.

Het is nu de bedoeling om snel te beginnen met de massaproductie van het vaccin. De bedoeling is om het eerst toe te dienen aan leraars en het personeel in de gezondheidssector. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben al verschillende landen interesse getoond in het vaccin.

De voorbije weken hadden buitenlandse wetenschappers nog hun bedenkingen geuit bij de snelheid waarmee in Rusland aan een coronavaccin wordt gewerkt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had opgeroepen om de "duidelijke richtlijnen" voor de ontwikkeling van een vaccin na te leven.

Rusland geeft eerste coronavaccin de naam "Spoetnik V"

Het coronavaccin dat Rusland dinsdag heeft laten registreren, zal "Spoetnik V" heten. Dat meldt de Russische staatstelevisie dinsdag. De naam is een verwijzing naar de Sovjet-satelliet Spoetnik, in 1957 de eerste satelliet die ooit in een baan om de Aarde werd gebracht.

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag verklaard dat Rusland een coronavaccin heeft laten registreren. Kirill Dmitrijev, het hoofd van het Russische investeringsfonds dat de ontwikkeling van het vaccin mee heeft gefinancierd, had onlangs aan de Amerikaanse zender CNN de berichten over een Russisch vaccin nog omschreven als een "spoetnik-moment". "De Amerikanen waren verrast toen ze het gepiep van de Spoetnik hoorden. Met dit vaccin is het net hetzelfde."

Rusland zegt dat het vanuit twintig landen al bestellingen heeft gekregen voor in totaal "meer dan 1 miljard dosissen" van het vaccin. De start van de industriële productie wordt in september verwacht.

