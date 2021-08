Bovenop de al slechte bilaterale betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland heeft de Russische regering besloten het visum van Sarah Rainsford, correspondente van de BBC in Moskou, niet te verlengen.

Dat meldt de Russische staatstelevisie.

De beslissing wordt algemeen gezien als een reactie van de Russische autoriteiten op de weigering van het VK om een licentie te verlenen aan de Russische staatszender RT en op de 'voortdurende druk op het personeel van vele andere Russische mediakanalen'. De BBC wilde vrijdag geen commentaar geven op de zaak.

Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken schreef op Telegram dat 'alles tot in detail was uitgelegd' aan vertegenwoordigers van de BBC. De herhaalde waarschuwingen van Moskou werden niet in acht genomen, voegde ze eraan toe. Ze sprak daarbij ook over vermeende 'vervolging van Russische journalisten' in het Verenigd Koninkrijk en 'visumpesterijen' door Londen.

Navalny

Rainsford, die het land tegen het einde van de maand zal moeten verlaten, is momenteel een van de twee BBC-correspondenten in Moskou. Onlangs baarde ze opzien door de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko op een persconferentie te vragen of hij nog wel legitiem was gezien het gewelddadige optreden tegen afwijkende meningen in de ex-Sovjetrepubliek. Ze zal de eerste Britse journaliste in tien jaar zijn die uit Rusland wordt gezet.

De betrekkingen tussen Rusland en het VK staan al enige tijd onder spanning. De regering in Londen heeft herhaaldelijk kritiek geuit op de mensenrechtenschendingen door het Kremlin, met name in het geval van de gevangengenomen opposant en uitgesproken Poetincriticus Alexej Navalny.

