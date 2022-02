Wit-Rusland heeft zondag aangekondigd dat de gezamenlijke militaire oefeningen met Rusland worden voortgezet als gevolg van de toenemende spanningen in buurland Oekraïne. In principe hadden de oefeningen vandaag beëindigd moeten worden.

Tien dagen geleden - op 10 februari - startten Rusland en Wit-Rusland met gezamenlijke militaire oefeningen in Wit-Rusland, vlak bij de grens met Oekraïne. Er werd toen aangekondigd dat die oefeningen tien dagen zouden duren en bijgevolg vandaag - tien dagen later - zouden worden stopgezet. Maar dat is niet het geval, blijkt zondag uit een mededeling van minister van Defensie Viktor Khrenin.

'Rekening houdend met de toenemende militaire activiteit nabij onze grens en de verslechtering van de situatie in de Donbass-regio hebben de presidenten van Wit-Rusland en Rusland besloten om de inspectie van de strijdmachten voort te zetten', meldt het Wit-Russische ministerie van Defensie zondag op Telegram.

De aankondiging betekent dus dat de Russische soldaten langer dan voorzien in het bevriende buurland blijven op een moment dat Rusland ook over een enorme troepenmacht aan de grens met Oekraïne beschikt. In het oosten van Oekraïne, waar het regeringsleger sinds 2014 strijd voert met pro-Russische separatisten, is het geweld de voorbije dagen opnieuw in alle hevigheid opgelaaid.

Het Westen houdt er rekening mee dat Moskou het geweld in de regio aangrijpt als voorwendsel voor een invasie, wat het Kremlin ontkent. Volgens de Navo zouden de 30.000 Russische soldaten in Wit-Rusland deel kunnen uitmaken van die geplande invasie.

Premier De Croo: 'Alle lichten staan op rood'

Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) staan 'alle lichten op rood' in Oekraïne. De premier vreest dat we afstevenen op een 'groot gewapend conflict op het Europese continent', zei De Croo in het VRT-programma De zevende Dag vanuit de jaarlijkse Veiligheidsconferentie in München.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg liet eerder al verstaan dat de NAVO een grootschalige aanval van het Russisch leger in Oekraïne verwacht. Volgens Boris Johnson, de Britse premier, dreigt 'de grootste oorlog in Europa sinds 1945'.

