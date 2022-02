Wit-Rusland heeft zondag aangekondigd dat de gezamenlijke militaire oefeningen met Rusland worden voortgezet als gevolg van de toenemende spanningen in buurland Oekraïne. In principe hadden de oefeningen zondag beëindigd moeten worden.

'Rekening houdend met de toenemende militaire activiteit nabij onze grens en de verslechtering van de situatie in de Donbass-regio hebben de presidenten van Wit-Rusland en Rusland besloten om de inspectie van de strijdmachten voort te zetten', meldt het Wit-Russische ministerie van Defensie zondag op Telegram.

Volgens separatisten die het gebied controleren zijn in de Oost-Oekraïense Donbass-regio twee burgers omgekomen. De mensen zouden naar verluidt zijn gedood bij een aanval van het Oekraïense regeringsleger in een dorp nabij de Russische grens. De melding van de doden werd verspreid door het Russische persbureau Interfax. Het nieuws kon niet door onafhankelijke bronnen worden bevestigd. Rusland heeft gezegd te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Het Westen houdt er evenwel rekening mee dat Rusland nepnieuws verspreidt over Oekraïense agressie in de door Rusland gesteunde Donbass-regio, om zo een reden te hebben het land binnen te vallen.

Bij beschietingen in het gebied zijn zaterdag twee Oekraïense soldaten omgekomen. Het aantal incidenten en aanvallen neemt de afgelopen week fors toe.

