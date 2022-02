De legers van Rusland en Wit-Rusland zijn donderdag begonnen met gemeenschappelijke militaire oefeningen in Wit-Rusland. De manoeuvres zullen 10 dagen duren, zo heeft Moskou laten weten.

De oefeningen vinden plaats tegen de achtergrond van de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft meer dan 100.000 militairen verzameld aan de grens met Oekraïne. Het Westen vreest dat een invasie van Oekraïne op til is, iets wat Moskou stellig ontkent.

'De oefeningen vinden plaats met als doel zich voor te bereiden om een agressie van buitenaf te stoppen en terug te dringen in het kader van een defensieve operatie', aldus het Russische ministerie van Defensie in een communiqué.

Cijfers over het aantal militairen en uitrusting dat voor de manoeuvres wordt ingezet, zijn er niet, maar volgens het Westen zijn 30.000 Russische soldaten ontplooid op Wit-Russische bodem.

De voorbije dagen was er heel wat diplomatiek overleg tussen Moskou en de westerse hoofdsteden in een poging de crisis rond Oekraïne te ontmijnen.

