Rusland heeft een Oekraïense diplomaat uitgewezen, waarop Oekraïne een hooggeplaatste medewerker van de Russische ambassade in Kiev opdracht heeft gegeven het land te verlaten. De relatie tussen de twee buurlanden is erg gespannen vanwege de Russische troepenopbouw langs de grens en in de ingelijfde Oekraïense Krim.

De Russische geheime dienst FSB had vrijdag in Sint-Petersburg een Oekraïense diplomaat gearresteerd die geheime documenten zou hebben gekregen van een Rus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou besloot vervolgens hem uit te wijzen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev sprak van een 'nieuwe provocatie' van het Kremlin en reageerde door een Russische diplomaat drie dagen te geven om het land te verlaten. 'We protesteren krachtig tegen de illegale detentie op 16 april van een medewerker van het consulaat-generaal van Oekraïne in Sint-Petersburg en het bevel om het grondgebied van de Russische Federatie te verlaten. We verwerpen de beschuldigingen tegen de consulaire ambtenaar volledig', aldus Kiev.

Het ministerie meldt verder dat Rusland de veiligheidssituatie laat escaleren en zich op grote schaal schuldig maakt aan anti-Oekraïense propaganda.

