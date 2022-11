Rusland en Iran willen economische en handelsbetrekkingen uitbreiden

Rusland en Iran willen hun economische en handelsbetrekkingen uitbreiden ondanks de westerse druk op beide landen. Dat zijn de secretaris van de Russische veiligheidsraad Nikolaj Patroesjev en zijn Iraanse ambtsgenoot Ali Shamkhani woensdag overeengekomen tijdens besprekingen in Teheran. Dat melden Russische en Iraanse media woensdag.

De secretaris van de Russische veiligheidsraad is naar Iran afgereisd om met Iraanse functionarissen over veiligheidskwesties te praten, zo meldde het Russische staatspersbureau TASS eerder woensdag. Nikolaj Patroesjev zal ‘regelmatig overleg plegen’ in Teheran, zo maakt Moskou bekend.

Het bezoek aan Teheran komt nu het Iraanse regime ervan wordt beschuldigd Rusland te voorzien van vele aanvalsdrones. Oekraïne en het westen zeggen dat het Russische leger de drones gebruikt om de Oekraïense stroomvoorzieningen aan te vallen, met grote elektriciteitsproblemen tot gevolg. Ook vertegenwoordigers van verschillende ministeries en autoriteiten waren bij de besprekingen betrokken.

Volgens de Russische veiligheidsraad gingen de gesprekken vooral over de Russisch-Iraanse samenwerking op het internationale toneel. Ze wisselden ook van gedachten over de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten. Daarnaast bespraken ze cyberveiligheid en ‘maatregelen ter bestrijding van inmenging door westerse inlichtingendiensten in de binnenlandse aangelegenheden van beide landen’.

In het weekend gaf Teheran voor het eerst toe dat het drones aan Rusland had geleverd.