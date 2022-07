Rusland zet Japan voor energiedilemma

Rusland gaat de financiële controle verwerven over het Sakhalin-2-energieproject, één van de grootste offshore-gasprojecten ter wereld. Dit gebeurt net op een moment dat het Japanse elektriciteitsnet zich dat het minst kan veroorloven. Sakhalin-2 levert 10 procent van de Japanse vloeibaar aardgas. Vorige week nog waarschuwde de regering voor stroomuitval in Tokio omwille van de huidige hittegolf.

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag een bevel ondertekend om de activa van Sakhalin-2 over te dragen aan een nieuw opgerichte Russische onderneming, meldt Nikkei Asia. Het olie- en aardgasproject in het Verre Oosten van Rusland met de Japanse handelshuizen Mitsui & Co. en Mitsubishi als investeerders, is goed voor ongeveer 10% van de Japanse invoer van vloeibaar aardgas.

In normale omstandigheden zou dit geen probleem zijn. Contracten als deze blijven gehandhaafd wanneer er veranderingen in eigendom zijn. Maar Rusland heeft Japan op een lijst van ‘onvriendelijke landen’ gezet, dus blijft er onzekerheid bestaan.

Sakhalin-2 is een van ’s werelds grootste olie- en gasprojecten zegt de website van Shell, en tevens Ruslands eerste offshore-gasproject. Sakhalin Energy Investment Company Ltd., de exploitant van het project, is eigendom van Gazprom, Shell, Mitsui en Mitsubishi. De projectinfrastructuur omvat drie offshore-platforms, een verwerkingsinstallatie aan land, 300 kilometer offshore-pijpleidingen en 1600 kilometer pijpleidingen aan land, een olie-exportterminal en een fabriek voor vloeibaar aardgas (LNG).

‘We moeten nauwlettend in de gaten houden wat het presidentieel bevel voorschrijft met betrekking tot de voorwaarden van de contracten’, zei de Japanse premier Fumio Kishida vrijdag. ‘We zullen nauw communiceren met de uitbaters en onze reactie plannen.’