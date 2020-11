De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft na meer dan drie maanden van protesten in Wit-Rusland de Wit-Russische bewindvoerder Aleksandr Loekasjenko opgeroepen om hervormingen door te voeren in zijn land. Dat heeft hij duidelijk gemaakt tijdens een bezoek aan Minsk.

Hij bracht donderdag uitdrukkelijke groeten over van Kremlin-leider Vladimir Poetin, maar eiste meteen ook dat alle afspraken die beide partijen hebben gemaakt worden nagekomen. Daarmee doelde Lavrov naar eigen zeggen op de door Loekasjenko beloofde grondwetshervorming en een modernisering van het politieke systeem.

Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland. De protesten tegen zijn bewind begonnen na diens verkiezingsoverwinning van 9 augustus. Volgens de uitslag won de president met 80 procent van de stemmen, maar de oppositie zegt dat er gefraudeerd werd. Intussen blijft Loekasjenko hard optreden tegen de hoofdzakelijk vreedzame manifestanten. Bij de protesten vielen al meerdere doden en raakten honderden mensen gewond. Er werden ook tienduizenden arrestaties verricht. Sommige experts hebben het over de "ergste repressie" van de voorbije decennia in een Europees land.

