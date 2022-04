Rusland dreigt met tegenmaatregelen als Finland en Zweden zouden beslissen om tot de NAVO toe te treden. Dat heeft ex-president en huidig vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad Dmitri Medvedev volgens het Russische staatspersagentschap Tass donderdag op berichtendienst Telegram geschreven.

"Als Zweden en Finland tot de NAVO toetreden dan zal de grens van het bondgenootschap met Rusland meer dan verdubbelen. Natuurlijk zal het dan noodzakelijk zijn om deze grens te versterken", waarschuwde Medvedev.

Volgens Medvedev zou het dan onder meer gaan om meer grondtroepen, maar ook een versterking van de luchtafweer en een grotere aanwezigheid van de Russische vloot in de Finse Golf.

"In dat geval kan er ook niet meer gesproken worden over het niet-nucleaire statuut van de Baltische staten - de balans moet hersteld worden", klinkt het voorts.

Er wordt al decennia gezinspeeld op een Baltische of Oostzee-zone waarin alle betrokken landen geen kernwapens zouden mogen hebben. Dat zou het risico op een nucleaire escalatie van een conflict tussen Rusland en de NAVO moeten verminderen.

Rusland heeft aan de Oostzee in Kaliningrad een grote marinehaven die het hoofdkwartier is van de Baltische vloot. De tweede stad van het land, Sint-Petersburg, ligt aan de Oostzee. Met een NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden wordt de hele Oostzee een soort binnenzee van de NAVO, op een stukje Finse Golf bij Sint-Petersburg en circa 120 kilometer kustlijn bij Kaliningrad na.

In Zweden en Finland leeft de discussie over een eventueel lidmaatschap van de NAVO volop na de Russische invasie van Oekraïne. In Finland lijkt een beslissing nakend, Zweden zou volgens Zweedse media het lidmaatschap op de NAVO-top in Madrid in juni willen aanvragen.

