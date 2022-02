Rusland heeft zijn militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne dit weekend nog verder opgedreven, ondanks eerdere aankondigingen over het beëindigen van sommige militaire oefeningen. Dat heeft woordvoerder John Kirby van het Pentagon maandag gezegd aan televisiezender CNN.

Volgens Kirby blijft de Russische president Vladimir Poetin extra troepen sturen naar de grens met Oekraïne, zo ook dit weekend. Hij zou inmiddels in het gebied al over flink meer dan 100.000 manschappen beschikken, aldus de woordvoerder. Moskou beschikt over een 'indrukwekkend arsenaal aan militaire slagkracht', indien het voor de aanval kiest.

Een aanval op Oekraïne is eender wanneer mogelijk, zei Kirby ook. 'Ik denk dat wij erop voorbereid moeten zijn dat die met een karige of geen voorafgaandelijke waarschuwing kan plaatsvinden'. Op de vraag naar de waarschijnlijkheid van een invasie keek Kirby naar het Russische staatshoofd. 'Ik denk dat mijnheer Poetin de enige is die het antwoord daarop kent.'

Kirby zei opnieuw dat Washington geen troepen naar Oekraïne zal sturen om er te vechten. Rusland moet daarentegen op harde economische sancties rekenen. De NAVO is verenigd in de crisis, luidde het.

