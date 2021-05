In Rusland zijn vijf voormalige agenten veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf tot twaalf jaar omdat ze een onderzoeksjournalist opzettelijk vals hadden beschuldigd.

Dat meldden Russische media vrijdag.

Journalist Ivan Goloenov werd in juni 2019 in Moskou opgepakt en beschuldigd van de smokkel van cocaïne en de designerdrug mephedrone. De agenten verstopten volgens de onderzoeksjournalist van het onafhankelijke en Kremlinkritische onlinemedium Medoeza de drugs die als bewijsmateriaal moesten dienen, echter zelf in zijn rugzak en appartement.

Tegen de arrestatie kwam heel wat verzet, niet alleen van Medoeza - dat vermoedde dat Goloenov geviseerd werd wegens zijn journalistieke werk waarbij hij onder meer berichtte over mogelijke corruptie door de burgemeester van Moskou - maar ook van andere media, middenveldorganisaties en zelfs enkele politici en andere prominente Russen. Ook internationaal rees er protest.

Strafkamp

In een zelden geziene wending liet het openbaar ministerie de aanklachten tegen Goloenov uiteindelijk vijf dagen na zijn arrestaties vallen en werd de journalist vrijgelaten. De vijf agenten die hem hadden ingerekend, werden uit hun functie gezet, opgepakt en vervolgd wegens machtsmisbruik, vervalsing van bewijzen, drugssmokkel en georganiseerde misdaad. Vrijdag veroordeelde een rechtbank de agent die achter het plan zou hebben gezeten, tot twaalf jaar en drie van zijn collega's tot acht jaar strafkamp. De vijfde agent, de enige die de feiten had bekend, moet vijf jaar in een strafkamp verblijven. Alle vijf moeten ze Goloenov ook een schadevergoeding van 1 miljoen roebel (zowat 11.180 euro) betalen. De procureur had celstraffen van respectievelijk zestien, twaalf en zeven jaar gevorderd

Dat meldden Russische media vrijdag.Journalist Ivan Goloenov werd in juni 2019 in Moskou opgepakt en beschuldigd van de smokkel van cocaïne en de designerdrug mephedrone. De agenten verstopten volgens de onderzoeksjournalist van het onafhankelijke en Kremlinkritische onlinemedium Medoeza de drugs die als bewijsmateriaal moesten dienen, echter zelf in zijn rugzak en appartement. Tegen de arrestatie kwam heel wat verzet, niet alleen van Medoeza - dat vermoedde dat Goloenov geviseerd werd wegens zijn journalistieke werk waarbij hij onder meer berichtte over mogelijke corruptie door de burgemeester van Moskou - maar ook van andere media, middenveldorganisaties en zelfs enkele politici en andere prominente Russen. Ook internationaal rees er protest.In een zelden geziene wending liet het openbaar ministerie de aanklachten tegen Goloenov uiteindelijk vijf dagen na zijn arrestaties vallen en werd de journalist vrijgelaten. De vijf agenten die hem hadden ingerekend, werden uit hun functie gezet, opgepakt en vervolgd wegens machtsmisbruik, vervalsing van bewijzen, drugssmokkel en georganiseerde misdaad. Vrijdag veroordeelde een rechtbank de agent die achter het plan zou hebben gezeten, tot twaalf jaar en drie van zijn collega's tot acht jaar strafkamp. De vijfde agent, de enige die de feiten had bekend, moet vijf jaar in een strafkamp verblijven. Alle vijf moeten ze Goloenov ook een schadevergoeding van 1 miljoen roebel (zowat 11.180 euro) betalen. De procureur had celstraffen van respectievelijk zestien, twaalf en zeven jaar gevorderd