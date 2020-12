Rusland heeft woensdag zijn sancties tegen Britse leidinggevenden uitgebreid, als antwoord op soortgelijke maatregelen van Londen in oktober tegen Moskou naar aanleiding van de veronderstelde vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

'Vanuit het principe van wederkerigheid heeft Rusland beslist meer Britse burgers de toegang tot ons land te weigeren', aldus een communiqué van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Om hoeveel en wie het gaat is niet gezegd. Wel luidde het dat het gaat om 'degenen die betrokken zijn bij de escalatie van anti-Russische sancties'. De Britse ambassadrice Deborah Bronnert is woensdag op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden om de boodschap in ontvangst te nemen, zegt het communiqué. Het Verenigd Koninkrijk sanctioneerde in oktober zeven Russische leidinggevenden, onder wie het hoofd van de veiligheidsdienst FSB, Aleksandre Bortnikov, voor hun veronderstelde rol in de vergiftigingsaffaire-Navalny en het conflict in Libië.

