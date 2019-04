Rusland blokkeert VN-verklaring over troepen Libische generaal Haftar

Rusland heeft zondag een verklaring geblokkeerd van de VN-Veiligheidsraad waarin de troepen van de Libische generaal Khalifa Haftar worden opgeroepen om hun opmars naar Tripoli te staken. Dat melden diplomaten.

De Russische delegatie vroeg dat de formele verklaring alle Libische legers, en niet alleen die van Haftar, zou oproepen om de strijd te staken, zeggen diplomatieke bronnen. De Verenigde Staten verwierpen die aanpassing. En dus kantte Rusland zich tegen de verklaring in zijn geheel, zeggen de diplomaten.

Vrijdag nog had de Veiligheidsraad een vergadering achter gesloten deuren over de crisis in Libië. In een persverklaring riep ze nadien het Libische Nationale Leger op, de strijdmacht onder leiding van Haftar, om 'zijn militaire activiteiten te stoppen'.

Groot-Brittannië legde vervolgens een meer formele tekst ter goedkeuring voor aan de vijftien leden van de V-Raad. Maar Rusland verzette zich tegen die tekst. Verklaringen in de Veiligheidsraad moeten unaniem goedgekeurd worden.