De Amerikaanse buitenlandminister Anthony Blinken bezoekt volgende week Brussel voor de NAVO-top en heeft ook gesprekken met vicepremier Sophie Wilmès en voorzitter van de Europese commissie Ursula von der Leyen gepland. Staatssecretaris Philip Reeker blikte vooruit op het eerste bezoek van de minister uit de Biden-regering aan Europa.

'Dit is de eerste reis van minister Blinken en hij is verheugd alle 29 buitenlandministers van de NAVO-alliantie en secretaris-generaal Jens Stoltenberg te ontmoeten', zei Reeker, onderminister voor Buitenlandse Zaken van de VS, in een persconferentie afgelopen week. 'De NAVO en de Europeanen zijn cruciale partners voor de doelen van de Verenigde Staten. Dat gaat zowel om het bewaken van de op regels gebaseerde internationale orde tot het herstel van de coronapandemie en economische vooruitgang.'

Een van de doelen die ter sprake zullen komen, is Iran, zegt Reeker. 'Wij blijven geloven dat betekenisvolle diplomatie de juiste strategie is om het Iran-akkoord opnieuw in te stellen. Helaas blijft Iran stappen zetten die grenzen van het akkoord overtreden, in plaats van deel te nemen aan het diplomatieke proces dat we aanbieden. De minister zal dat zeker bespreken met zijn Europese collega's en andere NAVO-leden die aanwezig zijn.'

Rusland blijft 'uitdaging'

Reeker sprak zich ook uit over de relatie met Rusland. Die blijft 'een uitdaging', aldus de staatssecretaris. 'Daar is NAVO duidelijk van op de hoogte.' Hij verwacht dat Rusland en diens 'gedrag in recente maanden en jaren' besproken zullen worden tijdens de officiële NAVO-vergadering, en ook 'aan de zijlijn'. 'We zullen met onze bondgenoten over verschillende perspectieven op Rusland spreken en hoe we met het land in dialoog kunnen op een manier die onze collectieve belangen behartigen. Maar ondertussen zullen we heel helder voor ogen houden wat voor uitdaging Rusland ons biedt.'

Reeker werd ook gevraagd naar hoe de VS tegen Wit-Rusland aankijkt, waar duizenden demonstranten die tegen de verkiezingsuitslagen van vorige zomer protesteerden zijn opgepakt door het regime. 'Dat zullen we zeker bespreken met onze EU-partners', stelt hij. 'We hebben samen sancties opgelegd en roepen gezamenlijk op tot een einde aan dit geweld, het vrijlaten van het enorme aantal politieke gevangen en natuurlijk om vrije en eerlijke verkiezingen te organiseren.'

