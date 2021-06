De Russische noordelijke vloot gaat vanaf woensdag grote oefeningen houden in de Barentszzee. Meer dan twintig marinevaartuigen nemen aan de manoeuvres deel. Vlaggenschip is de nucleair aangedreven kruiser Peter de Grote.

De marine heeft Russische media laten weten dat het doel van de oefening is 'de zeegrenzen in het Noordpoolgebied beter te beschermen'.

Volgens de marine zal er veel worden geoefend met de inzet van helikopterbemanningen die onder meer duikboten moeten opsporen en andere luchtverkenningen doen.

Spanningen

Het doorgaans stille poolgebied is steeds vaker aanleiding voor spanningen. Rusland is bijvoorbeeld geërgerd over activiteiten van de NAVO. Amerikaanse strategische bommenwerpers zijn in februari naar Noorwegen gegaan en er vaart al een paar jaar weer een Amerikaans vliegdekschip in de Noorse Zee. Het Kremlin ziet dat als pogingen van de NAVO om binnen te dringen in het noordpoolgebied bij Rusland.

Het poolgebied ontsluit zich langzaamaan dankzij de warmere temperaturen onder andere voor de scheepvaart en de mijnbouw. Dit zorgt voor meer ambities, plannen en rivaliteit in de afgelegen regio waar maar weinig groeit, het voor een groot deel van het jaar duister is door de poolnacht en waar hooguit 4 miljoen mensen wonen.

De marine heeft Russische media laten weten dat het doel van de oefening is 'de zeegrenzen in het Noordpoolgebied beter te beschermen'.Volgens de marine zal er veel worden geoefend met de inzet van helikopterbemanningen die onder meer duikboten moeten opsporen en andere luchtverkenningen doen. Het doorgaans stille poolgebied is steeds vaker aanleiding voor spanningen. Rusland is bijvoorbeeld geërgerd over activiteiten van de NAVO. Amerikaanse strategische bommenwerpers zijn in februari naar Noorwegen gegaan en er vaart al een paar jaar weer een Amerikaans vliegdekschip in de Noorse Zee. Het Kremlin ziet dat als pogingen van de NAVO om binnen te dringen in het noordpoolgebied bij Rusland. Het poolgebied ontsluit zich langzaamaan dankzij de warmere temperaturen onder andere voor de scheepvaart en de mijnbouw. Dit zorgt voor meer ambities, plannen en rivaliteit in de afgelegen regio waar maar weinig groeit, het voor een groot deel van het jaar duister is door de poolnacht en waar hooguit 4 miljoen mensen wonen.