Running mate van doodgeschoten Villavicencio naar voren geschoven als Ecuadoriaanse presidentskandidaat

Andrea Gonzalez, de running mate van de vermoorde Ecuadoraanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio is zaterdag naar voren geschoven om die laatste op 20 augustus te vervangen in de race naar het presidentschap. Dat heeft hun partij aangekondigd.

Afgelopen woensdag is Villavicencio bij een gewapende aanval omgekomen. De 59-jarige voormalige journalist werd drie maal in het hoofd geschoten. Na de aanslag werd hij zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij later bezweek. Hierna werd de noodtoestand in het land uitgeroepen.

Villavicencio sprak zich regelmatig uit tegen de wijdverspreide corruptie in het Zuid-Amerikaanse land. Gonzalez, een 36-jarige milieuactiviste, was al lange tijd de rechterhand van Villavicencio. “De naam van de vicepresidentskandidaat zal in de komende uren bekend worden gemaakt en zal worden gekozen uit de meest loyale mensen die de strijd van kameraad Fernando Villavicencio deelden”, aldus de partij nog.

Gonzalez heeft zich in het verleden vooral ingezet voor de bescherming van oceanen en mangroves, de strijd tegen ontbossing en handel in wilde dieren. Zondag/morgen neemt ze deel aan een presidentieel debat in de hoofdstad Quito.