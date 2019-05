Met alle stemmen geteld, blijkt dat een duidelijke meerderheid (63,7 procent) van de Zwitsers zich in een referendum uitspreekt voor een strengere wapenwetgeving. Die uitslag komt niet als een verrassing, als Zwitserland zijn wetgeving niet zou aanpassen, riskeerde het een uitsluiting uit de Schengenzone en de herinvoering van grenscontroles.

De nieuwe wapenwetgeving in Zwitserland moet het bezit van bepaalde wapens - in de eerste plaats semi-automatische vuurwapens - aan banden leggen. De wet vloeit voort uit de antiterreurmaatregelen die de Europese Unie (EU) heeft genomen. Zwitserland is geen lid van de EU, maar omdat het land deel uitmaakt van de Schengenzone, moest het die richtlijn wel toepassen.

De federatie van Zwitserse sportschutters had de nieuwe wapenwet afgeschoten. De organisatie hekelde het 'ontwapeningsdictaat van de EU' dat de schietsport in gevaar zou brengen. Maar voor schutters, jagers en verzamelaars gelden er uitzonderingen, benadrukte de Zwitserse regering. Wapenhandelaars moeten elke transactie binnen de twintig dagen elektronisch aangeven.

De sportschutterfederatie dwong een referendum af, dat zondag werd georganiseerd. Met alle stemmen geteld, blijkt een bijna tweederdemeerderheid van de Zwitsers de nieuwe wetgeving te steunen.