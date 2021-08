In Afghanistan is het aantal mensen dat in eigen land op de vlucht is, sterk gestegen.

Tussen begin dit jaar en begin augustus zijn meer dan 550.000 mensen voor gevechten weggevlucht uit hun steden en dorpen, zo blijkt uit gegevens van OCHA, het agentschap van de Verenigde Naties voor de coördinatie van de humanitaire hulp. In dezelfde periode van vorig jaar waren er ongeveer 165.000 ontheemden.

Vooral sinds het begin van de terugtrekking van de internationale troepen begin mei en de gelijktijdige start van meerdere offensieven van de militant islamistische taliban nam het aantal ontheemden sterk toe. Eerst veroverden de islamisten districten in landelijke gebieden en vluchtten mensen naar de provinciehoofdsteden.

Toen de gevechten zich naar daar verplaatsten, vluchtten velen naar de hoofdstad Kaboel. Het grootste deel van de ontheemden komt volgens de VN-gegevens uit provincies in het noordoosten.

Bovenop de mensen die dit jaar op de vlucht sloegen, heeft Afghanistan 5 miljoen mensen die sinds lang ontheemd zijn.

Sinds de machtsovername van de taliban vorige week zijn er geen zware gevechten meer in het land. Een woordvoerster van OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) zei dat volgens voorlopige berichten een aantal ontheemden ondertussen terug naar huis keren, bijvoorbeeld in de provincie Kandahar.

Tussen begin dit jaar en begin augustus zijn meer dan 550.000 mensen voor gevechten weggevlucht uit hun steden en dorpen, zo blijkt uit gegevens van OCHA, het agentschap van de Verenigde Naties voor de coördinatie van de humanitaire hulp. In dezelfde periode van vorig jaar waren er ongeveer 165.000 ontheemden.Vooral sinds het begin van de terugtrekking van de internationale troepen begin mei en de gelijktijdige start van meerdere offensieven van de militant islamistische taliban nam het aantal ontheemden sterk toe. Eerst veroverden de islamisten districten in landelijke gebieden en vluchtten mensen naar de provinciehoofdsteden. Toen de gevechten zich naar daar verplaatsten, vluchtten velen naar de hoofdstad Kaboel. Het grootste deel van de ontheemden komt volgens de VN-gegevens uit provincies in het noordoosten. Bovenop de mensen die dit jaar op de vlucht sloegen, heeft Afghanistan 5 miljoen mensen die sinds lang ontheemd zijn. Sinds de machtsovername van de taliban vorige week zijn er geen zware gevechten meer in het land. Een woordvoerster van OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) zei dat volgens voorlopige berichten een aantal ontheemden ondertussen terug naar huis keren, bijvoorbeeld in de provincie Kandahar.