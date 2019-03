Ruim 33.000 manifestanten in Frankrijk op 20ste actiedag gele hesjes

In diverse steden in Frankrijk zijn zaterdag in totaal 33.700 'gele hesjes' op straat gekomen om te protesteren tegen het sociale beleid van de regering van Emmanuel Macron. In Parijs waren er 4.000 manifestanten en pakte de politie 25 amokmakers op.

Protest van de gele hesjes in Bordeaux. © Belga