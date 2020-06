Russische specialisten hebben na het vrijkomen van enorme hoeveelheden brandstof nu bijna 330 ton diesel geruimd uit het natuurgebied in de Arctische Oceaan. Dat meldt nieuwsagentschap Tass zaterdag, op basis van de operationele leiding.

In totaal is al 14.000 vierkante meter aan verontreinigde bodem afgewerkt. Er is ook vooruitgang geboekt bij het schoonmaken van de sterk getroffen Ambarnaja-rivier en zijrivieren. Eind mei belandde door een lek in een tank in een fabriek die gelegen is in de buurt van Russische industriestad Norilsk ongeveer 21.000 ton diesel in het water. Experts gaan ervan uit dat de natuur jaren nodig zal hebben om te herstellen.

Karakteristiek probleem

Volgens het eerste onderzoek raakte de tank beschadigd omdat de ondersteuning van de fundamenten in de bodem was weggezakt. Zo zouden er scheuren ontstaan zijn in de tank. Oorzaak zijn de bovengemiddeld hoge temperaturen in Siberië, die al jarenlang de permafrostbodem ook in de diepte sterker doen dooien, klinkt het. De fabriek is eigendom van het bedrijf Nornickel, een van de grootste nikkelproducenten.

'In tijden van klimaatverandering is dit een karakteristiek probleem voor de Arctische zone', zegt milieuorganisatie Greenpeace. Gebouwen in Siberië zullen steeds onstabieler worden. Daarom zijn regelmatige en preciezere controles van fabrieken noodzakelijk. De fabriekbaas zit intussen in de cel. De bedrijfsleiding van Nornickel beloofde aan de Russische president Vladimir Poetin alle kosten te zullen dragen.

