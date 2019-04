Ruim 300 mensen herdenken Rwandese genocide in Brussel

Ongeveer 300 mensen hebben zondagmiddag in Sint-Pieters-Woluwe deelgenomen aan een plechtigheid ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Rwandese genocide.

De plechtigheid vond plaats voor een monument voor de genocide langs de Roger Vandendriesschelaan in de Brusselse gemeente.

Onder meer burgemeester Benoît Cerexhe, Rwandees ambassadeur in België Amandin Rugira en Françoise Gustin, hoofd protocol van Buitenlandse Zaken, gaven toespraken, net als enkele leden uit de Rwandese diaspora in België.

'De geschiedenis overdragen van generatie op generatie is een echte morele verplichting, om ervoor te zorgen dat wat zich in Rwanda heeft voorgedaan nooit meer zal gebeuren', aldus ambassadeur Rugira. 'Elke Rwandees moet de nationale geschiedenis kennen (...). Het overdragen moet en zal altijd aangemoedigd en gewaardeerd moeten worden. Het gaat om de eerste pijler van de verdediging tegen de terugkeer van de barbaarsheid.'

Gustin bracht het verlies van tien Belgische blauwhelmen in herinnering, net als de toespraak van toenmalig premier Guy Verhofstadt in 2000 in Kigali en het feit dat huidig premier Charles Michel zondag in Kigali is voor de herdenkingsplechtigheden. Verhofstadt sprak in 2000 excuses uit voor de fouten die België in Rwanda gemaakt had in aanloop en tijdens de genocide, en Michel zei zondag dat België 'een deel van de verantwoordelijkheid draagt' voor de genocide. 'We brengen ook een eerbetoon aan de overlevers, die ondanks het lijden hebben getoond dat verzoening mogelijk was, zelfs na een tragedie van ongekende omvang', aldus Gustin.

Er werd een minuut stilte gehouden en een bloemenkrans neergelegd voor het monument.