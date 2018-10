Ruim 3.000 activisten blokkeren sporen tegen bruinkoolmijnwinning in Duitsland

De bruinkoolmijn is gelegen in het Bos van Hambach, waar grote stukken historisch woud met beschermde diersoorten en eeuwenoude bomen werden gekapt om bruinkoolwinning mogelijk te maken. De ontbossing leidde al tot veelvuldige protesten.

De Duitse anti-mijnbouwactivisten van 'Ende Gelände' kregen zaterdag de steun van zowat tweehonderd Belgische actievoerders. 'De klimaatopwarming kent geen grenzen en de mijn is een van de grootste CO2-uitstoters in Europa. Het is daarom belangrijk dat Belgen deelnemen aan de actie want het belangt ons allemaal aan', legt Laure Kervy,een Franstalige woordvoerster van de actie, uit.

De Duitse politie bevestigt de blokkade van de sporen maar geeft geen cijfers over het aantal deelnemers. Acht milieuactivisten slaagden erin om op de mijngraafmachine te klimmen. Dertig activisten wisten de toegang tot de mijngraver te blokkeren, zo bericht het Duitse persbureau DPA.