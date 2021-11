Politiediensten in 17 Europese landen, waaronder België, hebben vorige week tijdens een meerdaagse grootschalige operatie gericht op dievenbendes 174 criminelen gearresteerd. Dat meldt de Europese politieorganisatie Europol donderdag.

Naast de arrestaties werden ook 27 wagens en meer dan 200 goederen, waaronder wapens en drugs, in beslag genomen. De politiediensten controleerden meer dan 16.000 voertuigen en 25.000 mensen. Er werden ook huiszoekingen uitgevoerd en de politie controleerde 800 locaties. Voor de controles van de wagens werd onder andere gebruik gemaakt van camera's voor automatische nummerplaatherkenning (ANPR) en werd er gekeken naar verdacht gedrag bij bestuurders. Zo zegt Europol dat in België bijvoorbeeld een bestuurder de aandacht van de politie getrokken had met zijn agressieve rijgedrag. De politie trof in de auto duizenden euro's cash aan, een alarmpistool en grote hoeveelheden cannabis en cocaïne.

De zogenaamde 'Operatie Trivium' werd opgericht in 2013 en wil met een gecoördineerde aanpak criminaliteit bestrijden. De operatie richt zich voornamelijk op criminele netwerken die de wegeninfrastructuur van de Europese Unie gebruiken om misdrijven te plegen over de verschillende landsgrenzen. De gezamenlijke actie van de 17 landen had als doel om criminelen die onder de radar bleven, op te sporen. Bij een gelijkaardige actie in april werden ook al meer dan 200 criminelen ingerekend.

