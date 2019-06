Ruim 1600 asielkinderen verdwenen uit opvanglocaties in Nederland

De kinderen zijn 'met onbekende bestemming' vertrokken en het is niet duidelijk waar ze nu verblijven. Dit blijkt uit cijfers die de Nederlandse krant NRC opvroeg bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Nidos, die de voogdij heeft over alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland.

ARCHIEFBEELD Een kind speelt buiten op de schommel bij een asielzoekerscentrum in Heusden-Zolder, 11 december 2009. © Belga

De aantallen zijn volgens de krant hoger dan tot nu toe bekend, doordat de cijfers van Nidos eerder niet zijn meegerekend. Een fractie van de jonge asielzoekers komt in de beschermde opvang terecht, een plek voor (mogelijke) slachtoffers van uitbuiting, waar de kinderen extra intensieve begeleiding krijgen. Een deel van de kinderen vertrekt, volgens de organisaties, naar familie en vrienden in België, Duitsland of Frankrijk. Maar er zijn ook signalen dat ze in een uitbuitingssituatie belanden. Een substantieel deel van de weggelopen kinderen komt uit Marokko (325), Algerije (190), Afghanistan (167), Syrië (114) en Eritrea (114), aldus nog de krant.